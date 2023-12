Arnautovic definisce il mercato dell’Inter? Momento chiave – SM

Arnautovic stasera sarà titolare in Inter-Bologna, ottavo di finale di Coppa Italia e partita per lui da ex. Ma la sua prestazione rischia di essere il punto di non ritorno per la situazione calciomercato.

RINFORZO IN ARRIVO? – Senza Alexis Sanchez toccherà a Marko Arnautovic e Lautaro Martinez guidare l’attacco dell’Inter in Coppa Italia contro il Bologna. Ad annunciarlo è Sport Mediaset, in un servizio a firma Marco Barzaghi. Oggi sarà una serata fondamentale per l’austriaco, grande ex di serata e ancora alla ricerca del primo gol al Meazza. Il ricorso al mercato di gennaio appare sempre più inevitabile, soprattutto se da Arnautovic non dovessero arrivare segnali positivi.