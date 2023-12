La Penna arbitro di Inter-Bologna: precedenti lontani, ultima nel 2021

La Penna sarà l’arbitro di Inter-Bologna, partita degli ottavi di finale di Coppa Italia in programma alle ore 21. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Roma 1, ufficializzato nella designazione arbitrale di lunedì per il match del Meazza.



I PRECEDENTI – Inter-Bologna sarà la sesta partita per Federico La Penna come arbitro dei nerazzurri. Percorso netto finora: cinque partite, altrettante vittorie. Il suo primo incrocio con l’Inter è proprio durante le feste: il 29 dicembre 2018, 0-1 in casa dell’Empoli per completare il girone d’andata di Serie A e l’anno solare. Nell’occasione gol annullato a Keita Baldé Diao (col senegalese autore della rete decisiva) per fuorigioco sul lancio di Borja Valero. L’ultima è lontanissima nel tempo: 0-2 in casa della Fiorentina il 5 febbraio 2021. Poi quasi tre anni di assenza.

La Penna è stato già arbitro di una partita fra Inter e Bologna, ma al Dall'Ara e in campionato. Il 2 novembre finisce 1-2, decisivo un rigore (netto) dato allo scadere per fallo di Riccardo Orsolini su Lautaro Martinez. A trasformare Romelu Lukaku. Per lui anche una prima giornata, il 4-0 ai danni del Lecce del 26 agosto 2019. In questa partita mostra il cartellino rosso diretto a Diego Farias a un quarto d'ora dal termine: brutto intervento nei confronti del suo ex compagno a Cagliari Nicolò Barella. Il 22 novembre 2020 contro il Torino assegna un rigore per parte, in entrambi i casi col VAR. Al 58′ fallo di Ashley Young su Wilfried Singo, a una decina di minuti dalla fine Nicolas Nkoulou prende in pieno Achraf Hakimi e serve overrule perché l'assistente si era inventato un fuorigioco.