Inter-Bologna, Inzaghi ci tiene! Lo dimostra con una scelta – SM

Stasera alle 21 si giocherà Inter-Bologna e Inzaghi non vuole certo snobbare la Coppa Italia. Lo dimostra con una scelta di formazione, pur nell’ottica di larghe rotazioni.

TANTI CAMBI, MA NON TROPPI – Formazione inedita stasera per l’Inter in Coppa Italia col Bologna. Ma, nonostante ciò, Simone Inzaghi avverte: il trofeo vinto nelle ultime due stagioni non è da snobbare. E la dimostrazione che ci tenga, spiega Sport Mediaset, è data dal fatto che alle 21 in campo ci sarà il capitano: Lautaro Martinez. Sarà lui a far coppia con Marko Arnautovic, osservato speciale sia perché ex sia perché dalla sua prova dipendono anche le logiche di mercato. Per il resto tanti cambi in Inter-Bologna, con sei novità rispetto alla formazione che ha battuto la Lazio domenica. In porta Emil Audero al posto di Yann Sommer, difesa invece obbligata con Yann Bisseck, Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni complici le tante assenze. Sulle fasce Matteo Darmian è l’unico rimasto a destra, Carlos Augusto fa rifiatare Federico Dimarcoa sinistra. Cambia poi tutto il centrocampo: Kristjan Asllani centrale con Davy Klaassen e Davide Frattesi come interni. Questa la probabile formazione di Inzaghi per Inter-Bologna, secondo Sport Mediaset: Audero; Bisseck, Acerbi, A. Bastoni; Darmian, Frattesi, Asllani, Klaassen, Carlos Augusto; Arnautovic, Lautaro Martinez.