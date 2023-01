Impallomeni: «Sconfitta peserebbe molto. Inzaghi specialista delle finali»

Questa sera si giocherà la partita più importante del gennaio nerazzurro. L’Inter affronterà il Milan in Supercoppa Italiana, il giornalista Stefano Impallomeni ha parlato così della sfida in collegamento con TMW Radio.

ENTUSIASMO – Questa sera ci si gioca tanto tra Inter e Milan. Non solo il trofeo, ma anche il futuro prossimo in campionato. Stefano Impallomeni ha detto questo sulla Supercoppa Italiana in collegamento con TMW Radio: «La sconfitta questa sera peserebbe per entrambe e per i rispettivi allenatori. Si tratta di un derby, di un trofeo da conquistare. Arriva meglio l’Inter, ma è una finale e non è escluso nulla. Pioli ha dimostrato di saper preparare bene le gare, Inzaghi è uno specialista delle finali. Spero ci sia spettacolo, sono due squadre forti. Penso sia uno snodo psicologico importante, è un boost per tenere alto il morale e affrontare con più entusiasmo le prossime partite»