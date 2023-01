FOTO – Perisic non dimentica il passato glorioso con l’Inter: «Vincere!»

Ivan Perisic dimostra ancora una volta di non aver dimenticato l’Inter e il suo glorioso passato a Milano. L’esterno croato ha pubblicato questa foto su Instagram. Anche il calciatore farà il tifo per i nerazzurri questa sera.

GLORIA – Ivan Perisic difficilmente verrà dimenticato dall’Inter e dai suoi tifosi. Il croato è stato centrale negli ultimi trofei vinti dal club nerazzurro. Il calciatore proprio oggi ha pubblicato una foto su Instagram per supportare gli ex compagni in vista del match di questa sera di Supercoppa Italiana contro il Milan.

Perisic ha scritto: «In bocca al lupo. Vincere!»