Di Biagio: «Kessié bravo, ma all’Inter serve un play! No crisi per chi perde»

Kessié è finito in orbita Inter con Brozovic che potrebbe fare il percorso inverso al Barcellona. Di Biagio, a Tutti Convocati, si è espresso sullo scambio e sul Derby in Supercoppa

SUPERCOPPA − In collegamento da Riyad, Gigi Di Biagio ha detto la sua sulla gara di questa sera: «Chi perde stasera è in crisi? Assolutamente no, ma non piacerà a nessuno la sconfitta. Domani ovviamente si criticherà l’una o l’altra squadra. Manca ancora un girone di ritorno. Il Milan gioca molto all’attacco e cerca sempre di fare la partita e a volte trova le ripartenze che non riesca a contrastare. Ma penso che il campionato del Milan sia questo, la strada c’è. Il Napoli è stratosferico. L’Inter ha trovato poco costanza ma sta riemergendo».

SCAMBIO − Poi Di Biagio parla del mercato nerazzurro: «Kessié-Brozovic? Bisogna fare due discorsi. Uno su Kessié che è un bravissimo giocatore, ma l’altro su cosa l’Inter stia cercando. All’Inter serve un play, che non è né Brozovic né Calhanoglu né tantomeno Asllani. Se si prende Kessié va benissimo, ma all’Inter serve un play».