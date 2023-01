Onana, primo derby (lontano da Milano)! La svolta proprio da Milan-Inter

Onana alle ore 20 a Riad giocherà il suo primo Milan-Inter della carriera, un derby tutt’altro che banale con la Supercoppa italiana in palio. Il portiere camerunese nella stracittadina che si è giocata in campionato era ancora la riserva di Handanovic, da lì poi la svolta

ESORDIO – André Onana alle ore 20 giocherà il suo primo derby della Madonnina, seppur a Riad. Sicuramente le emozioni di una stracittadina al Meazza sono tutt’altra cosa ma c’è anche da dire che non si tratta di un Milan-Inter qualunque, bensì di una finale di Supercoppa italiana. Sia l’una che l’altra squadra hanno la possibilità di portare a casa il primo trofeo della stagione ma anche di imporsi sulla rivale cittadina: questione di titoli sì ma anche di orgoglio. Onana sta per vivere tutto questo per la prima volta: in campionato infatti, nel derby vinto dai rossoneri a settembre, il camerunese era ancora la riserva di Samir Handanovic ma proprio da quella partita Simone Inzaghi iniziò a ragionare.

Onana, il primo derby non si scorda mai: grandi responsabilità per il ‘nuovo’ numero 1 dell’Inter

Come detto sopra, proprio da quel Milan-Inter di inizio stagione terminato 3-2 con un Handanovic tutt’altro che impeccabile, il tecnico interista iniziò a ragionare su un avvicendamento tra i pali. Il primissimo step è stato quello di schierare Onana in Champions League contro il Bayern Monaco, poi dopo l’ennesima sconfitta in campionato contro la Roma ecco la decisione definitiva: l’ex Ajax titolare fisso sia in campionato che in Champions League. Le responsabilità per Onana non sono poche poiché tutti ricordano l’ultimo e penultimo derby di campionato quando Handanovic, con qualche pecca di troppo, facilitò il compito di Olivier Giroud e compagni. Ma oggi è un’altra storia e un’altra partita, per Onana e non solo.