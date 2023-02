Impallomeni: «Inter, attenzione al Porto! Lieve vantaggio ma non facile».

ATTENZIONE – Queste le parole di Impallomeni che analizza il possibile percorso dell’Inter in Champions League, attesa dal Porto agli ottavi di finale. L’ex calciatore avverte i nerazzurri dei possibili pericoli: «Inter in Champions League? Attenzione che il Porto è una squadra tosta. Furba ed esperta. Non è facile. I nerazzurri hanno un lieve vantaggio, ma lieve».