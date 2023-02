Inter, Inzaghi con la Sampdoria ritrova la sua idea iniziale: grande attesa!

L’Inter torna in campo alle 20.45 sfidando la Sampdoria di Stankovic al Ferraris (vedi ultime). Inzaghi dopo mesi di attesa ritrova quella che inizialmente nei piani doveva essere la “sua” squadra

RITROVAMENTI – L’Inter di Simone Inzaghi chiude la ventiduesima giornata di Serie A sfidando la Sampdoria al Ferraris alle ore 20.45. Il tecnico nerazzurro, dopo mesi di rinunce e assenze, ritrova due uomini cardine, ovvero Marcelo Brozovic e Romelu Lukaku che per varie vicissitudini non sono stati disponibili quasi mai. Hakan Calhanoglu ed Edin Dzeko sono stati bravissimi a non far sentire l’assenza del croato e del belga, ma stasera contro i blucerchiati Inzaghi ritrova quello che nella sua testa e nei suoi piani iniziali doveva essere il “suo” undici di fiducia.

Inter, Brozovic e Lukaku si riappropriano del loro posto: lnzaghi ritrova il “suo” undici

C’è da capire come torneranno i due: Lukaku è apparso in crescendo già nel derby contro il Milan, dove aveva anche segnato un gol ma a gioco già fermo. Brozovic si è visto meno dell’attaccante e dunque stasera l’attenzione sarà rivolta soprattutto su di lui. Il numero 77 nerazzurro non è un tipo che subisce o soffre la pressione, ma è chiaro che l’alto rendimento di Calhanoglu cambia ogni prospettiva. Intanto Inzaghi può sorridere: in vista della Champions League le rotazioni saranno più ampie e due uomini chiave a disposizione. Dopo mesi è decisamente una notizia da festeggiare.