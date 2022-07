Impallomeni: «Dybala andrà all’Inter. Un motivo per le parole di Marotta»

Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare delle possibilità di vedere Paulo Dybala all’Inter.

OBIETTIVO CALDO – Stefano Impallomeni non ha dubbi: Paulo Dybala sarà un nuovo giocatore dell’Inter. Queste le sue parole: «Per me rimane un obiettivo. Pensavo ingenuamente che fosse il primo acquisto, ma per me può ancora andare in nerazzurro. Marotta sogna il tridente, rimane un obiettivo ma con le parole di ieri ha voluto spegnere un po’ il fuoco. L’Inter attualmente è la squadra da battere. Era più forte lo scorso anno, vedremo comunque la fine del mercato ma così parte in testa».