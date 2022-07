Biscardi: «Marotta su Dybala? Lanciato un messaggio! Dipende da lui»

Maurizio Biscardi, giornalista e conduttore, sulle frequenze di TMW Radio ha detto la sua riguardo la situazione legata a Paulo Dybala e le parole di Beppe Marotta.

LA SITUAZIONE – Maurizio Biscardi dice la sua riguardo Dybala e la trattativa con l’Inter: «Marotta ha detto ‘rappresenta’, poi ha detto ‘rappresentava’. Ha lanciato un messaggio, ossia che ha fatto un offerta e ora spetta a lui. È una opportunità Dybala, se è vantaggiosa si chiuderà, se non lo è e si continuano a fare pretese esagerate stanno a posto così. L’Inter è a posto, Dybala è un’opportunità che vale denaro e alternative, ma non è più un problema che se non c’è lui, non c’è l’attacco. So che non sono andati d’amore e d’accordo con Antun per richieste non opportune, che non arrivano dal calciatore».