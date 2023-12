Il Napoli ritrova la vittoria, il Cagliari ci prova. Ma decide Kvaratskhelia

Il Napoli torna a vincere in campionato, contro il Cagliari in casa termina sul punteggio di 2-1. Decide il gol di Kvicha Kvaratskhelia, ma succede tutto nel secondo tempo.

VITTORIA ROCAMBOLESCA – Il Napoli vince contro il Cagliari dopo una partita bloccata fino a poco più di un’ora. Al 67′ Mario Rui mette in mezzo un pallone preciso per Victor Osimhen che puntuale di testa impatta il pallone in porta. Dopo appena due minuti di gioco il Cagliari dimostra di essere in partita con il gol del pareggio firmato da Leonardo Pavoletti. Luvumbo sorprende la difesa azzurra in velocità, supera il suo diretto avversario e mette in mezzo un pallone per il centravanti italiano che pareggia subito i conti dopo un paio di minuti. Il Napoli non demorde e al 74′ si riporta in vantaggio con il gol di Kvicha Kvaratskhelia, ma l’azione del gol è tutta merito di Osimhen che controlla il pallone in area e mette in mezzo preciso per il georgiano.