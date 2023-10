Il Milan le prova tutte e si affida a Ibrahimovic per aiutare Pioli: lui detta le condizioni

Milan in difficoltà tra risultati altalenanti e malumori all’interno dello spogliatoio, l’idea – ormai da qualche settimana – è quella di chiamare una figura “carismatica” (dopo aver cacciato Paolo Maldini). Secondo quanto riportato da Sportmediaset, in vista della lotta scudetto ancora apertissima con Inter, Juventus, e Napoli, la società rossonera valuta il ritorno di Zlatan Ibrahimovic per aiutare Stefano Pioli.

COME UN TUTOR – Il Milan vuole vincere lo scudetto e farà di tutto per far sì che succeda, anche affidandosi a una sorta di tutor o sostegno, insomma una figura “carismatica” in grado di poter dare una mano a Stefano Pioli dopo l’addio discutibile di Paolo Maldini. Per la società rossonera, comincia a diventare quasi un’urgenza, una sorta di ossessione, considerato il momento di difficoltà della squadra e i malumori nello spogliatoio, provare a richiamare una figura come quella di Zlatan Ibrahimovic. Lui, però, prende tempo e si gode la vita lontano dal mondo del calcio. Il nodo, però, è il ruolo che dovrebbe ricoprire e la libertà di azione che potrebbe avere: niente incarichi part-time o di rappresentanza. Ibrahimovic per aiutare Pioli pretende un ruolo importante e attivo all’interno della società.