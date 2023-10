Inzaghi mago delle punte: Thuram sopra le aspettative dell’Inter – CdS

Anche Thuram dà ragione a Inzaghi. L’allenatore dell’Inter valorizza il nuovo attaccante francese. Lo spiega il Corriere dello Sport.

SEGRETO – Delle caratteristiche da killer in area di rigore di Lautaro Martinez eravamo già tutti ben consapevoli. Meno sapevamo, invece, di come sarebbe andata per Marcus Thuram nel suo primo anno all’Inter. Per ora il francese, già a quota 5 gol (quasi tutti decisivi), sembra aver di gran lunga superato le iniziali aspettative della squadra di Inzaghi. Soprattutto considerando che non nasce come bomber vero e proprio, bensì come un esterno offensivo. Thuram si era accentrato in mezzo al campo solo nell’ultima stagione al Borussia Moenchengladbach, dove aveva dato ottimi segnali anche a livello di numeri realizzativi: 16 centri in 32 apparizioni. L’Inter non poteva avere la matematica certezza che nell’ambiente nerazzurro e nel nuovo ruolo super offensivo il francese si sarebbe trovato così bene, come fortunatamente sta accadendo. Sicuramente nel suo ambientamento veloce c’è anche lo zampino di Simone Inzaghi, come spiega il Corriere dello Sport. L’allenatore piacentino sembra essere davvero il mago degli attaccanti, riuscendo sempre a metterli in luce attraverso il suo gioco (Ciro Immobile, ai tempi della Lazio, insegna: 150 reti in 219). Forse il segreto di Inzaghi è proprio quello di essere stato lui per primo una punta, nel suo passato da calciatore.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno