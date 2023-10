Lautaro Martinez, l’inizio promette bene: fissato personale obiettivo – CdS

Nel mirino di Lautaro Martinez c’è un obiettivo personale preciso da raggiungere. I numeri finora sono dalla parte del capitano dell’Inter. Il focus del Corriere dello Sport.

OBIETTIVO – Di anno in anno Lautaro Martinez appare sempre più ambizioso e determinato. Il capitano dell’Inter, che ieri è stato a Parigi in occasione della premiazione per il Pallone d’Oro, in quest’inizio stagionale si sta dimostrando letale, anche più del solito. Ben 12 gol realizzati in sole 13 partite giocate: numeri da capogiro che non possono che promettere grandi cose. Secondo il Corriere dello Sport, infatti, visto il promettente esordio stagionale Lautaro Martinez ha fissato l’obiettivo finale: quota 30 gol. Adesso che è diventato lui il leader dell’attacco dell’Inter, e che al suo fianco ha un compagno che gli offre spunti interessantissimi come Marcus Thuram, raggiungere il massimo è possibile. L’intesa e l’equilibrio offensivo col francese crescono sempre più, partita dopo partita, e il gioco Simone Inzaghi esalta le qualità dell’argentino. Cosa che, invece, non era successa la passata stagione, quando ci si aspettava che il ritorno di Lukaku riaccendesse la vecchia magia fra i due: ma così non fu. Adesso è tutta un’altra storia, e Lautaro Martinez è pronto a scriverla a suon di gol.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno