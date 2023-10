Bucchioni: «Thuram può fare anche meglio di Lukaku! Ritorno di Sanchez…»

Bucchioni in collegamento con Radio Sportiva ha espresso la sua opinione riguardo il ritorno di Alexis Sanchez, e il confronto tra Romelu Lukaku e Marcus Thuram.

SU SANCHEZ – Enzo Bucchioni ha parlato così del ritorno del cileno: «È uno di quegli affari dove le società hanno una lacuna da colmare perché conosce l’ambiente, conosce i compagni e non fa polemiche eccessive. Quando entra gli chiedono di dare fastidio agli avversari, girare per il campo senza dare riferimenti e dando soluzioni ai compagni. Invecchiando è diminuita anche la sua rapidità nel breve, quindi anche meglio se si mette a disposizione della squadra nella ricerca degli spazi. Discuto quando vedo Sanchez e Lautaro Martinez insieme, ma in quel caso c’è il turnover da fare».

SU THURAM – Bucchioni è sicuro sul futuro dell’attaccante francese: «Ieri il confronto è stato vinto da Thuram. In prospettiva può fare anche meglio, le qualità le ha, può migliorare ancora di più. Non pensavo che potesse incidere in maniera così determinante da subito. Non sono mai impazzito per questo giocatore, sarò sincero. È migliorato in un contesto di squadra organizzata, è cresciuto sotto l’aspetto tattico, ma anche la capacità di capire quando inserirsi come in occasione del gol fatto contro la Roma. Oltre i tempi, ha anche la fisicità, lavora bene senza gelosie, è al servizio della squadra e fa giocare meglio Lautaro Martinez».