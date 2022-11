Iemmello: «Tifavo Inter fin da piccolo, che emozione i due gol a San Siro»

Pietro Iemmello, attaccante del Catanzaro, si è raccontato a LacasadiC.com, il canale twitch di Gianluca Di Marzio. Il miglior marcatore della Serie C ha parlato anche di Inter.

TIFOSO – Pietro Iemmello ha parlato dell’Inter, la squadra per cui tifava da bambino e a cui ha segnato una doppietta a San Siro: «Prima di diventare un giocatore professionista, tifavo Inter, fin da bambino. Col tempo la passione è svanita. I due gol di San Siro li porterò sempre nel cuore, è stata un’emozione impagabile. Segnare nella massima serie, contro una squadra come i nerazzurri e realizzare anche una doppietta. È stato bellissimo, lo ricorderò per sempre. I due gol a San Siro sono emozioni per me importanti». Così l’ex Sassuolo che nel 2017 visse una delle sere più importanti della sua carriera.