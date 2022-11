Inzaghi: «Simone tra i migliori in Europa. Critiche? Non fa il fenomeno!»

Pippo Inzaghi ha difeso con orgoglio il fratello Simone, tecnico dell’Inter. L’ex attaccante del Milan, oggi allenatore della Reggina, spiega il perché delle critiche al fratello

MODERNO − Intervistato da Sportitalia, Pippo Inzaghi difende a spada tratta il fratello Simone all’Inter: «Troppe critiche a mio fratello? È un po’ il calcio in Italia e come quando si parla dei giovani. Simone allena una grande squadra, le critiche ci saranno sempre. Lui ha portato i risultati, ha le spalle larghe. Probabilmente non fa il fenomeno, è un bravo ragazzo, fa il suo dovere. Io so chi è Simone, lui non si lamenta mai, non sbatte i pugni sul tavolo se gli vendono i giocatori. L’Inter penso che possa lottare per tutte le competizioni, deve lottare sempre per vincere. Mi auguro che Simone continui così e si prenda le sue soddisfazioni. Quando sono stato fermo sono andato a vederlo, lui è un allenatore moderno. È completo, è un buon gestore, si fa voler bene, nessuno ha mai parlato male di lui. Mi auguro di diventare come lui, è uno dei migliori in Europa».