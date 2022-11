Thuram da bloccare subito: quanta concorrenza per l’Inter!

Marcus Thuram è il principale obiettivo di mercato dell’Inter. Sul francese però c’è la concorrenza di due club con disponibilità economiche molto più importanti.

CONCORRENZA – Marcus Thuram è da bloccare al più presto. L’attaccante francese, in scadenza a giugno 2023 piace parecchio in Europa. L’Inter è sul giocatore già da tempo, ma non è la sola. Si sa, chi fa bene in Germania riceve una chiamata un club: il Bayern Monaco. Il club tedesco ha sostituito il partente Robert Lewandowski con Sadio Manè. Nulla da dire sulle qualità del senegalese, che non è però una punta di ruolo. Thuram potrebbe essere un altro ottimo giocatore da aggiungere al reparto offensivo dei bavaresi.

PREMIER LEAGUE – Non è un giocatore interessante se non c’è almeno un club di Premier League su di lui. Come riporta Football Insider, oltre al Bayern Monaco e l’Inter c’è anche il Newcastle sul talento del Borussia Mönchengladbach. Il club inglese, di proprietà saudita, avrebbe intenzione di mandare un’offerta già a gennaio. I Magpies hanno pronta un’offerta da circa 10 milioni per bloccare subito il classe 1997.