Iachini: «Inter, qualche battuta d’arresto fisiologica. Percorso tracciato»

Iachini è dell’idea che l’Inter non si debba preoccupare per le due sconfitte nelle prime cinque giornate di Serie A. In collegamento con la trasmissione A Tutto Mercato, su TMW Radio, l’allenatore dà fiducia al lavoro di Inzaghi.

INSISTERE SU QUESTA STRADA – Giuseppe Iachini non è pessimista nonostante le sconfitte con Lazio e Milan: «Simone Inzaghi sta lavorando al secondo anno, sta conoscendo i giocatori. Qualcuno è andato via, ma l’Inter rimane una grande squadra. Soprattutto a inizio anno qualche intoppo può esserci, la condizione non è al massimo. L’Inter sta proseguendo su un certo tipo di percorso che la società ha tracciato, Inzaghi è al secondo anno: c’è qualche battuta d’arresto fisiologica data da una condizione non perfetta di tutti gli elementi, ma ha tutte le capacità l’Inter di lottare per lo scudetto fino in fondo».