Jacobelli: «Inter, il Bayern Monaco arriva a proposito. Non solo Handanovic»

L’Inter oggi alle 21 sfiderà il Bayern Monaco nella prima giornata di Champions League, quattro giorni dopo il pessimo derby perso 3-2. Jacobelli, a Sportitalia, ritiene che i bavaresi siano l’avversario ideale e trova non solo Handanovic fra i giocatori in difficoltà.

REAZIONE IMMEDIATA – Xavier Jacobelli riduce le preoccupazioni sull’Inter: «Siamo solo alla quinta giornata di campionato. La cosa migliore è tornare subito in campo, ma c’è il Bayern Monaco. La difesa deve rispondere, è una cosa che non riguarda solo Samir Handanovic: davanti a lui gli attaccanti arrivano e hanno facoltà di tiro. Detto questo Milan Skriniar è un signor difensore, per il quale gli stessi tifosi hanno chiesto alla società di non cederlo: ne ha fatalmente risentito, poi è vero che vedendo il suo fisico ha bisogno di tempo per entrare in forma e guadagnare la miglior condizione. Però ci vuole una risposta orgogliosa da parte dell’Inter: il Bayern Monaco, nonostante il valore dei tedeschi, arriva a proposito».