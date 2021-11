Iachini: «Inter brava a dare continuità. Inzaghi può tenere la condizione»

Iachini è dell’idea che l’Inter, nonostante le tante partenze estive, abbia fatto bene a proseguire sulla strada della continuità. L’allenatore, ospite di Sportitalia Mercato, valuta il lavoro di Inzaghi.

SEMPRE COMPETITIVI – Giuseppe Iachini è ottimista: «Per quanto riguarda l’Inter brava è stata la società a dare continuità a un percorso di lavoro anche tattico, perché lo scorso anno con Antonio Conte giocava in una certa maniera. Quest’anno Simone Inzaghi dà continuità a quel lavoro, quindi grandi stravolgimenti non ce ne sono stati. Mancano i pezzi pesanti, sicuramente, ma Inzaghi è un ottimo allenatore. Sta dando continuità a un percorso, come cresceranno i nuovi arrivati e si inseriranno bene sicuramente l’Inter è una squadra che nel medio-lungo periodo arriverà a lottare per lo scudetto. In corsa con Milan e Napoli? Queste tre squadre lotteranno fino all’ultimo, l’Inter la tengo dentro perché ha una rosa giusta. Ci saranno tre competizioni, ha una rosa giusta per poter alternare i giocatori e arrivare a marzo-aprile con una condizione ottimale».