Hernanes dice addio al calcio giocato: in Italia una stagione anche all’Inter

ADDIO AL CALCIO – Hernanes dice addio al calcio giocato. Il brasiliano, che in Italia ha militato alla Lazio dal 2010 al 2014, all’Inter dal 2014 al 2015 e alla Juventus dal 2015 al 2017, nel 2021 si era legato allo Sport Recife, club della sua città natale. Ora la decisione di appendere gli scarpini al chiodo per dare inizio a una nuova vita. In bocca al lupo Profeta!