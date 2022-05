Inter, i calci di rigore sono un problema? I dati della stagione

L’Inter ieri ha vinto 2-1 contro l’Udinese e ha risposto alla vittoria del Milan rimanendo in scia. A siglare la vittoria un calcio di rigore sbagliato ma poi segnato in tap-in di Lautaro Martinez. Ma i calci di rigore sono un vero rebus.

DATI – L’Inter ha un problema con i tiri dal dischetto? Probabilmente sì. Lautaro Martinez in stagione, con quello di ieri, ne ha sbagliati 3 in Serie A a cui si aggiunge anche l’errore dagli 11 metri di Federico Dimarco contro l’Atalanta nella sfida di andata. In generale i rigori segnati sono 7, quindi 7 su 11. Da ricordare però come anche quello segnato a Torino contro la Juventus da Calhanoglu, in un primo tentativo era stato sbagliato. Insomma, la precisione non è certo il massimo soprattuto quando in campo manca Calhanoglu.