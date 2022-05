Coppa Italia, Allegri recupera Cuadrado? Le ultime sul colombiano

L’Inter deve vincere tutte le partite da qui alla fine e sperare in un ko del Milan per vincere lo scudetto. In mezzo c’è anche la finale di Coppa Italia con la Juventus che invece recupera con grande probabilità una pedina importante: Juan Cuadrado.

ULTIME – L’altro ieri in conferenza stampa Allegri aveva annunciato: «Forse Cuadrado recupera per il Genoa», ovvero il prossimo match di Serie A dei bianconeri. Dalle ultime notizie che circolano, il colombiano sta meglio e sta recuperando e come riporta Juventusnews.24 sarà a disposizione contro il Genoa per poi essere in campo dal primo minuto o quantomeno avere più minuti per la sfida contro l’Inter in finale di Coppa Italia. Sicuramente una pedina importante per Allegri contro i nerazzurri, date le sue caratteristiche.