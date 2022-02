Henry: «Lukaku dall’Inter al Chelsea, avevo dubbi fin dall’inizio!»

Thierry Henry è intervenuto negli studi di BT Sport dove, tra gli altri temi, ha anche espresso i suoi dubbi per questi primi mesi di Romelu Lukaku al Chelsea.

DUBBI – Thierry Henry non è mai stato convinto della decisione del Chelsea di prelevare Romelu Lukaku dall’Inter. Ha spiegato così la sua opinione: «Fin dall’inizio avevo i miei dubbi, mi sono chiesto come si sarebbe integrato in questa squadra. Quando prendi un giocatore come lui devi adattarlo al tuo modo di giocare, o devi cambiare il tuo modo di giocare in modo che sia adatto a lui. Ha bisogno di tempo per capire come entrare nel tipo di gioco del Chelsea, non è facile. Ma mi chiedo ancora, perché sono andati a prendere proprio lui?».