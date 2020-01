Helveg: “Eriksen molto dotato, con lui l’Inter può sognare lo scudetto”

Ieri l’Inter ha abbracciato l’arrivo di Christian Eriksen, il terzo danese a indossare la maglia dell’Inter. Uno degli altri due è stato Thomas Helveg che così ha parlato del neo acquisto nerazzurro ai microfoni della testata danese ekstrabladet

ERIKSEN COLPO SCUDETTO – Helveg sostiene che con Eriksen l’Inter possa davvero colmare il gap con la Juventus inserendosi nella lotta per lo scudetto: «Quando sono arrivato all’Inter era un club che non vinceva da tempo, da allora le cose sono cambiate. Da allora le cose sono cambiate e ora va in un club che lotta, anche se è passato del tempo dall’ultimo titolo. Vogliono tornare a vincere il campionato, è la squadra che può sfidare meglio la Juventus che ha dominato in Italia negli ultimi anni, Eriksen può aiutare l’Inter a raggiungere lo step successivo per sfidare i bianconeri».

LE DIFFERENZE CON LA PREMIER – Eriksen viene dalla Premier League, da un calcio diverso da quello della Serie A. Per Helveg non ci saranno però problemi di ambientamento: «Inghilterra e Italia sono due dimensioni completamente diverse. E’ un calcio diverso dove la tattica influisce più di quanto è abituato, ma non dovrebbe essere un problema per Christian che è molto dotato dentro e fuori dal campo».

