Marchetti: “Giroud? L’Inter lo aveva preso! Abbandonato per questi motivi”

Marchetti è intervenuto nel corso di “Tutti Convocati” su Radio 24. Il giornalista di “Sky” ha parlato della situazione di Giroud, sedotto e abbandonato dall’Inter

RETROMARCIA – L’intervento di Luca Marchetti: «Olivier Giroud è una mina vagante. L’Inter lo aveva praticamente preso, poi ha deciso di non affondare il colpo. Ora chi ha bisogno di un attaccante lo può prendere. Perché è stato mollato dai nerazzurri? Per una serie di motivazioni. L’Inter ha fatto tre acquisti, il quarto non avrebbe potuto giocare in Europa perché si possono fare solo tre cambi dalla lista precedente. C’è Sebastiano Esposito, che o lo mandi a giocare o non gioca neanche un minuto. Christian Eriksen in casi di estrema necessità può fare anche la seconda punta e puoi giocare 3-5-1-1. In più il fatto che comunque Giroud ha 33 anni, avrebbe percepito non solo un lauto stipendio ma anche un contratto di due anni e mezzo. Era un’operazione che l’Inter aveva in animo di fare quando ha avuto paura di essere troppo corta in avanti nel periodo in cui Alexis Sanchez non era a disposizione».