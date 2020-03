Hazard: “Dispiaciuto per rinvio di Euro 2020. Prossimo anno io e Lukaku…”

UN ANNO IN PIÙ – Intervistato direttamente in collegamento video dalla sua casa di Madrid, Eden Hazard ha risposto alle domande sul rinvio di Euro 2020 a causa Coronavirus, citando anche i suoi compagni di squadra fra cui Romelu Lukaku dell’Inter: «Sono dispiaciuto dal rinvio di Euro 2020, stavo lavorando duramente per esserci. Ma capisco anche che ci sono anche delle altre priorità nella vita. Nella prossima edizione avrò un anno in più, Lukaku avrà un anno in più, Thibaut (Courtois, ndr) avrà un anno in più, tutti avremo un anno in più. Ma non sarà un’anno in più di vecchiaia, bensì un anno in più di esperienza».