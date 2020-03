Nainggolan: “Serie A? Non si puÃ² assegnare titolo ora. La speranza…”

Nainggolan: “Serie A? Non si può assegnare titolo ora. La speranza…”

Condividi questo articolo

Radja Nainggolan, centrocampista del Cagliari in prestito dall’Inter, ha rilasciato un’intervista al “Corriere dello Sport”. Il belga ha quindi parlato di come sta vivendo questo periodo e della sua voglia di tornare in campo

VOGLIA DI CAMPO – Radja Nainggolan ha parlato prima dell’emergenza Coronavirus: «Mi manca il campo e la quotidianità della vita e stare in gruppo per svagarsi. Abbiamo un programma di mantenimento muscolare e quindi dobbiamo fare degli esercizi. È una situazione difficile. Si è capovolto il mondo. Speriamo si finisca il campionato, non è semplice. Noi aspettiamo notizie. Io penso che il campionato non può concludersi alle 26esima giornata. Mi sembra strano. Non puoi assegnare titoli o retrocessioni».

SERIE A – Nainggolan ha poi concluso parlando della Serie A: «Il campionato era molto più equilibrato. Non c’è più una squadra solitaria. Non so chi vincerà, ma io mi sto divertendo un sacco».