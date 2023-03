Grimaldo: «Abbiamo ambizione. Benfica tra le migliori 8 d’Europa»

Il terzino goleador del Benfica Alejandro Grimaldo ha parlato della sua stagione e di quella della squadra ai microfoni di BPlay. Il giocatore è pronto per la sfida contro l’Inter.

AVVERSARI – Il Benfica sarà il prossimo avversario dell’Inter in Champions League ai quarti di finale, ma ha vissuto una stagione differente in campionato. Il terzino Alejandro Grimaldo ha parlato così ai microfoni di BPlay: «In Champions League siamo un avversario che ha già raggiunto i quarti di finale. È un grande traguardo, perché siamo tra le otto migliori squadre d’Europa, ma come ho detto abbiamo ambizione. Andiamo passo dopo passo. Dobbiamo avere i piedi per terra, siamo tra le migliori otto, siamo qui per lottare e cercheremo di passare alle fasi successive».