Pedullà: «Futuro Inzaghi? Due obiettivi! Ci sono mine vaganti»

Pedullà ha parlato del futuro degli allenatori di Serie A. Quanto a Inzaghi dell’Inter, bisogna capire ancora cosa riuscirà a fare negli ultimi due mesi

TOTO ALLENATORI − Alfredo Pedullà, a Sportitalia, fa il punto sui tecnici: «Stefano Pioli e Simone Inzaghi sono appesi ad un filo, ma su Inzaghi starei ancora cauto. Bisogna capire cosa farà in Champions League e se si qualificherà tra i primi 4 posti. Juric e Thiago Motta mine vaganti per il prossimo. Non siamo sicuri che Spalletti rimanga a Napoli».