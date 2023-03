Italia-Inghilterra, probabili due titolari dell’Inter per Mancini – Sky

Questo giovedì si disputerà la prima partita per la qualificazione alla prossima edizione degli Europei. L’Italia di Roberto Mancini affronterà l’Inghilterra, probabilmente due giocatori dell’Inter partiranno dal primo minuto secondo Sky Sport.

TITOLARI – Un pezzo di Inter sarà ancora protagonista con la maglia azzurra della Nazionale. L’Italia dovrà cominciare un nuovo percorso giovedì, quello per qualificarsi alla prossima edizione degli Europei. Roberto Mancini ha già in mente un probabile undici per affrontare l’Inghilterra secondo Sky Sport. In difesa dovrebbe partire dal primo minuto Francesco Acerbi, anche a centrocampo verrà confermato Nicolò Barella da mezzala. L’Inter può sorridere anche pensando al ritorno tra i convocati di Matteo Darmian, fresco del traguardo raggiunto delle 100 presenze con la maglia nerazzurra (vedi articolo). L’attacco sarà inedito, pesano le assenze come quella di Ciro Immobile. Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Toloi, Acerbi, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Berardi, Scamacca, Pellegrini.