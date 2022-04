Graziano: «L’attaccante più forte all’Inter non è Lautaro Martinez! Ecco chi»

Graziano dopo la vittoria della Juventus contro la Fiorentina, su Sportitalia ha parlato della stagione dei bianconeri, e poi degli attaccanti dell’Inter, in particolare Lautaro Martinez e Alexis Sanchez.

VERSO IL TERMINE – Mirko Graziano ha parlato della vittoria della Juventus e in particolare degli attaccanti nerazzurri in questo finale di stagione: «La stagione della Juventus non può essere positiva perché ha la rosa più forte del campionato e l’ha rafforzato ulteriormente a gennaio con Vlahovic e Zakaria. Portando a casa la Coppa Italia riesci ad alleggerire l’ambiente. Lautaro Martinez è l’attaccante più rappresentativo che ha l’Inter. Anche Correa ha permesso di variare in attacco, ma l’attaccante più forte dei quattro e quello con più classe tra tutti è Alexis Sanchez. Il cileno è un giocatore che va con qualche marcia in meno rispetto il passato, però sono giocatori che nella fase più calda del campionato non tremano le gambe».