Taveri: «Juventus, vincere con l’Inter in finale per salvare una stagione!»

Juventus in finale di Coppa Italia con l’Inter, secondo il giornalista Mino Taveri, basta una vittoria dei bianconeri per salvare la loro stagione.

FINALE DI STAGIONE – Juventus, basta una vittoria con l’Inter in finale di Coppa Italia per salvare la stagione? Secondo Mino Taveri sì, questo il suo parere su Sportmediaset dopo Juventus-Fiorentina: «Coppa Italia, sarà difficilissimo adesso. Quella tra nerazzurri e bianconeri sarà la finale più bella. Grandi motivazioni perché la Juventus può salvare la stagione mentre l’Inter può puntare a un mini triplete. L’Inter ha riscoperto di essere la squadra che conoscevamo nella prima parte di stagione, perché si era un po’ intristita dopo la sconfitta nel derby. Questa vittoria in semifinale ti dà ancora più entusiasmo. Ora la favorita per lo scudetto? Se penso alla partita di ieri sì, però il Milan si è già trovata in questo tipo di situazioni».