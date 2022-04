Pedullà: «Juventus, vincere in finale per una stagione meno fallimentare»

Pedullà dopo Juventus-Fiorentina parla della finale di Coppa Italia con l’Inter, della stagione dei bianconeri e della lotta scudetto in Serie A.

I BIANCONERI – Alfredo Pedullà analizza la stagione della Juventus facendo riferimento alla finale di Coppa Italia con l’Inter: «Per fare in modo che la stagione sia negativa e non fallimentare devi vincere la Coppa Italia contro l’Inter e arrivare al quarto posto. Le aspettative erano diverse e a gennaio hai speso dei soldi importanti e oggi nel 2022 non è facile spenderli. Dopo aver speso quei soldi arrivare al quarto posto la stagione resta non buona, però bisogna non farsi mettere l’etichetta dei zero titoli. Per la lotta scudetto secondo me sarà decisiva la prossima giornata di campionato».