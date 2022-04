Perin: «Inter in finale, una rivincita dopo la finale di Supercoppa Italiana!»

Perin, titolare in Juventus-Fiorentina semifinale di Coppa Italia, dopo la partita su SportMediaset ha parlato della finale con l’Inter.

RIVINCITA – Mattia Perin vuole vincere in finale con l’Inter per rivendicare la finale di Supercoppa italiana: «Ho portato la Juventus in finale? Non faccio niente da solo, il merito è della squadra, un successo che va diviso in tutto l’ambiente. Finale con l’Inter? È sempre bello sfidarli, abbiamo una rivincita contro di loro dopo la finale di Supercoppa Italiana».