Castellazzi: «Lautaro Martinez un leader. Senza i suoi gol l’Inter fatica»

Castellazzi dagli studi di Sportitalia dopo Juventus-Fiorentina ha parlato di quella che sarà la finale di Coppa Italia tra i bianconeri e l’Inter.

UN LEADER – Castellazzi parla in breve della finale di Coppa Italia tra Inter e Juventus e poi ha speso parole importanti per Lautaro Martinez: «Se si guardano i 180 minuti per il gioco prodotto dico che la finale tra Juventus e Inter è meritata. Per quanto riguarda la sfida di ieri, Milan ha avuto quella occasione di riaprire la gara, però nel complesso l’hanno meritata i nerazzurri. La Juventus con una prova solida ha conquistato la finale. Sarà una partita con un po’ di pepe, sarà interessante. L’Inter aveva bisogno dei gol di Lautaro Martinez perché in ogni reparto i nerazzurri hanno un leader. In attacco è troppo importante, difatti il periodo di astinenza ha coinciso con un momento no della squadra. La vittoria con la Juventus ha dato lo slancio che ha fatto ritrovare delle certezze. Contro il Milan una prova di alto livello perché la posta in palio era elevata, chi usciva con le ossa rotte rischia di pagarne in campionato a livello psicologico».