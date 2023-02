Graziani: «Porto da non sottovalutare, non sono sicuro che l’Inter passi»

Francesco Graziani ha parlato della Champions League delle squadre italiane, ossia Napoli, Milan e Inter. L’ex calciatore ed ora opinionista ha detto questo in collegamento con Radio Sportiva.

FAVORITI – Il sorteggio di Champions League per le squadre italiane non è stato malevolo. Nonostante questo, Francesco Graziani non ha dimostrato fiducia per tutte su Radio Sportiva: «La Juventus prese il Porto, sottovalutò la sfida e perse nonostante si sentisse favorita. Chi mi dà fiducia è il Napoli, il Milan di oggi e l’Inter sono nelle condizioni di potersela giocare alla pari con Tottenham e Porto. Speriamo possano avere anche un pizzico di fortuna, ma non ho la certezza che possano passare il turno di Champions League».