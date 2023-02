Pinto: «Il rinnovo dipende da Smalling. Parleremo per continuare»

Tiago Pinto ha parlato su Dazn di alcuni temi importanti in casa Roma per il futuro. Il general manager giallorosso ha toccato in particolar modo la situazione di Chris Smalling, oggetto d’interesse anche dell’Inter.

EQUILIBRIO – Chris Smalling è oggetto d’interesse dell’Inter, questo è chiaro. Il giocatore è in scadenza di contratto con la Roma, il general manager giallorosso Tiago Pinto ha detto su Dazn: «Su Smalling c’è già la risposta, dipende da lui. È vero che tutt’e due le parti vogliono continuare quest’avventura, sicuramente ci saranno occasioni per parlare. La clausola dà il potere a lui di decidere se rinnovare o meno».