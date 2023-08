Graziani: «Ma Samardzic chi è? Giusto il comportamento dell’Inter»

La trattativa per Lazar Samardzic si è definitivamente chiusa. L’Inter ha abbandonato il tavolo, Ciccio Graziani è d’accordo con la decisione della dirigenza e lo spiega su Radio Sportiva.

DECISIONE – Ciccio Graziani non ha dubbi sulla questione: «L’Inter ha preso dei punti incredibili con me. Marotta e Ausilio si sono comportati da professionisti, da dirigenti intelligenti. Trovi l’accordo, fai le visite, poi due giorni dopo torni con il padre, il cugino e altri mediatori per avere più soldi? Il mondo dei balocchi, tra l’altro Samardzic chi è? Cosa ha fatto per meritarsi tutta questa attenzione? Ha ancora il latte in bocca calcisticamente parlando, dovrebbe essere fiero di essere parte di una squadra importante come l’Inter. Avrebbe guadagnato tre volte di più con i nerazzurri, non esistono problemi di soldi in questa trattativa».