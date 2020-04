Graziani: “Lautaro Martinez per Griezmann? Farei fare encefalogramma!”

Graziani è del tutto contrario a uno scambio fra Lautaro Martinez e Griezmann. L’ex attaccante, ospite di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport, ritiene che per l’Inter questa operazione con il Barcellona sarebbe una follia.

NON SI PUÒ – Per Francesco Graziani le ipotesi di mercato, soprattutto dalla Spagna, sono assurde: «Se all’Inter pensano di dare via Lautaro Martinez per prendere Antoine Griezmann io proverei a fare a qualcuno un elettroencefalogramma. Francamente oggi fra Lautaro Martinez, anche per come si è ambientato con Romelu Lukaku, e Griezmann c’è un abisso. Questo nonostante Griezmann sia un ottimo attaccante».