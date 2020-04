Parisi: “Icardi-Juventus, che interesse ha il PSG? Scambio con l’Inter…”

Icardi alla Juventus è un’ipotesi che, soprattutto a calcio fermo, continua a uscire con cadenza settimanale. L’agente Fabio Parisi, in collegamento da Miami per “Sportitalia Mercato”, ritiene però difficile che il PSG possa riscattarlo per poi venderlo. Anzi: con l’Inter i bianconeri avrebbero poche possibilità di scambio.

COSÌ NON SI FA – Nel corso della trasmissione su Sportitalia si è parlato di Jorginho alla Juventus. Per Fabio Parisi ci sono dubbi: «Se la Juventus dovrà spendere tanti soldi per prendere Mauro Icardi non è detto che possa avere la disponibilità per prendere Jorginho. Icardi bisogna prenderlo dall’Inter e non dal PSG, di scambi con l’Inter non ne vedo. Che interesse avrebbe il PSG a riscattarlo e venderlo? L’unica possibilità che ci potrebbe essere per l’Inter di fare uno scambio è fra Icardi e Alex Sandro».