VIDEO – Dalmat capolavoro, Inter 45′ di gloria: poker alla Fiorentina

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 21 aprile 2001. Contro la Fiorentina, l’Inter disputa un primo tempo perfetto, che si chiude 3-0. Apre la doppietta di Vieri, chiude un capolavoro di Dalmat. Nella ripresa, gloria anche per Hakan Sukur.

PERFEZIONE – Il primo tempo di Inter-Fiorentina del 21 aprile 2001 rasenta la perfezione. L’allenatore è Marco Tardelli, obbligato a compiere scelte difficili per decidere gli undici da mandare in campo. In attacco, accanto all’irremovibile Christian Vieri, spazio al fumoso Hakan Sukur (solo 4 reti per lui in campionato). Alle loro spalle, ad agire da trequartista, viene posizionato il francese Stephane Dalmat, mai troppo convincente negli impegni precedenti. Saranno proprio loro tre i protagonisti della gara. Al 40′ del primo tempo, i nerazzurri sono già sul 2-0 grazie alla doppietta di Christian Vieri, che sale a 14 reti in campionato (chiuderà a 18). Il numero 32 prima traccia un diagonale perfetto per il vantaggio all’11’, poi raddoppia su rigore al 40′. Prima dell’intervallo c’è spazio per il vero highlight della gara: Dalmat scocca un missile da distanza siderale, niente da fare per Toldo. Il primo tempo si chiude con un rotondo 3-0 per i padroni di casa. Il 4-0 arriva al 57′, e porta la firma di Hakan Sukur, che trova un bel tiro a giro dal limite dell’area. A nulla varranno le reti viola di Bressan e Chiesa tra il 64′ e il 79′, né tantomeno il forcing finale degli uomini di un esordiente Roberto Mancini. L’Inter batte la Fiorentina 4-2. Nel video YouTube di “GM Mile – Archivio F.C.Inter” tutti gli highlights della gara: