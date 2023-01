Graziani: «Inter? Una cosa può fare la differenza con il Napoli! Ad oggi…»

Inter-Napoli si avvicina sempre di più e Ciccio Graziani, ospite a Microfono Aperto su Radio Sportiva, prova a capire quale delle due squadre può considerarsi favorita dopo la lunga sosta per i Mondiali in Qatar

SI RIPARTE DA ZERO − Inter-Napoli non è una sfida facilmente pronosticabile dopo la lunga sosta. Ciccio Graziani prova a capire chi sarà la favorita: «Io sono uno a cui piace il calcio, lo vivo, lo commento, mi appassiono, lo guardo ma nella mia vita non ho mai fatto l’indovino. Ogni tanto mi piace anche dare dei pronostici, dire questa squadra ha più possibilità dell’altra e poi magari succede il contrario. Guardi le qualità tecniche delle squadre prima di dare un giudizio. Adesso noi ricominciamo un campionato da zero e quindi non sappiamo cosa può succedere, ma questo vele per tutti. Vale sicuramente per il Napoli, come per il Verona ultimo in classifica».

LA FAVORITA − L’ex calciatore ha proseguito la sua analisi dicendo: «Guardando a questa partita, se si fosse giocata due mesi fa avrei detto, se io fossi l’Inter starei molto attento perché questo Napoli può vincere ovunque. Oggi mi verrebbe da dire attenzione, perché quando ripartiamo può succedere di tutto. Allora non lo so se la rabbia dei nerazzurri può fare la differenza, così come la qualità dei singoli della squadra di Inzaghi. Io però mi affido a quello che è stato l’ultimo Napoli, una squadra perfetta. Se si ripresentano in quel modo a San Siro non devono temere nulla. I partenopei fino ad oggi hanno dimostrato di essere i più forti del nostro campionato. O almeno fino alla quindicesima giornata. Poi staremo a vedere cosa succede. Sono sicuro che sarà una bella partita. Ad oggi però non so indicarti una favorita».