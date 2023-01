Napoli pronto a sfidare l’Inter a San Siro: le possibili scelte di Spalletti

Riparte subito il campionato e l’Inter dovrà subito vedersela con il Napoli primo in classifica a ben undici punti di distanza proprio dai nerazzurri. Ma come sta la squadra allenata da Luciano Spalletti? Ecco le ultime riguardo i partenopei e le possibili scelte del tecnico toscano prima della sfida di San Siro.

DUBBI ALLA RIPRESA – Tutto (quasi) pronto per Inter-Napoli in programma mercoledì 4 gennaio 2023 (vedi QUI il programma delle altre partite). Una vittoria riaprirebbe le speranze degli uomini di Simone Inzaghi. Al contrario, una sconfitta rischierebbe di estromettere seriamente dalla corsa scudetto. Luciano Spalletti durante questa pausa invernale ha recuperato tutto il gruppo squadra al completo. Compreso Khvicha Kvaratskhelia dopo il problema alla schiena. Il georgiano contro l’Inter è pronto a riprendersi il posto da titolare. Il Napoli ha sfruttato al meglio la pausa invernale considerati i pochi giocatori impegnati al Mondiale, e durante il ritiro in Turchia il tecnico toscano ha provato anche diverse soluzioni tattiche. Sarà da verificare, invece, la condizione fisica generale. Il dubbio è legato in particolare sulla condizione fisica degli azzurri, ma anche il gioco. Il campionato si è interrotto sul più bello per il Napoli, con un meccanismo che sembrava ormai automatico. Questo potrebbe essere un vantaggio per l’Inter che a differenza dei partenopei, proprio nelle ultime partite amichevoli ha mostrato una condizione fisica e di concentrazione sicuramente più elevata.

CONTRO L’INTER – In vista della sfida del 4 gennaio a San Siro, Spalletti ha ritrovato anche Demme, tornato a lavorare in gruppo. Mancava solo lui all’appello dopo i rientri di Rrahmani, prima di Natale, e Salvatore Sirigu. Tutti disponibili per Spalletti che valuta le scelte in vista di Milano riservandosi ancora qualche dubbio. Uno, ad esempio, riguarda la difesa, con lo stesso Rrahmani che scalpita per ritrovare una maglia da titolare. Nonostante sia stato impiegato titolare nell’allenamento congiunto con la Juve Stabia, non è ancora al top. Davanti a Meret, ci saranno Di Lorenzo e Mario Rui, con Juan Jesus favorito in questo momento per affiancare Kim. Anguissa è ancora un po’ indietro rispetto Zielinski, ma la possibile sorpresa potrebbe essere Ndombélé. In attacco favorito Matteo Politano con Victor Osimhen e Kvaratskhelia.