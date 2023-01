Ceccarini: «Skriniar, Inter offerta massima e si guarda attorno. Tre nomi in difesa»

L’Inter rischia di perdere Skriniar, in scadenza di contratto al 30 giugno e col PSG sempre sullo sfondo. Il giornalista Ceccarini, da TuttoMercatoWeb, parla di tre nomi che si cominciano a valutare.

ALTERNATIVA IN ARRIVO? – Niccolò Ceccarini non è certo ottimista sul rinnovo: “L’Inter attende ancora una risposta da Milan Skriniar. Giuseppe Marotta e Piero Ausilio si aspettano un segnale entro un paio di settimane. L’offerta è da giocatore top, intorno ai 6,5 milioni, il massimo che in questo momento l’Inter può garantire. Visto che la situazione è in evoluzione la società nerazzurra ha cominciato anche a guardarsi intorno. Per le eventuali alternative future (ovviamente parliamo di giugno) oltre a Giorgio Scalvini tra le opzioni ci sono anche Castello Lukeba del Lione e Rodrigo Becao. Discorsi ancora tutti prematuri ma sicuramente da non trascurare”.

Fonte: tuttomercatoweb.com – Niccolò Ceccarini