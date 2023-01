Inter, -2 al dentro o fuori con il Napoli: come sta la squadra? Due dubbi

L’Inter tra due giorni riprende il suo cammino in campionato sfidando il Napoli a San Siro alle ore 20.45 nel match valevole per la sedicesima giornata di Serie A. Inzaghi potrà contare su un reparto offensivo per la prima volta al completo mentre a centrocampo persiste un piccolo dubbio legato a Brozovic. Un altro in sospeso in difesa

RITORNO VICINISSIMO – L’Inter di Simone Inzaghi sta per riprendere la sua marcia in campionato dove affronterà subito la capolista Napoli, distante ben 11 punti in classifica dai nerazzurri. Inutile nascondersi, per Milan Skriniar e compagni si tratta quasi di un dentro o fuori in ottica scudetto e va da sé che il tecnico piacentino cercherà di puntare sul miglior undici. Ma come sta l’Inter a ormai pochissimi giorni dalla sfida?

Inter, le condizioni in vista del Napoli: ancora due dubbi

Per prima cosa c’è da segnalare un reparto offensivo finalmente al completo: Lautaro Martinez è tornato alla base e Joaquin Correa sta bene. Gli argentini potrebbero partire dalla panchina, con Romelu Lukaku ed Edin Dzeko favoriti dal 1′. In difesa non è al meglio Stefan de Vrij che ha saltato per precauzione l’amichevole con il Sassuolo ma sta facendo di tutto per recuperare: in ogni caso una sua presenza dal 1′ è improbabile, con Francesco Acerbi favorito. A centrocampo Inzaghi sta facendo i conti con le condizioni non ottimali di Marcelo Brozovic, che sta lavorando a parte: il croato non preoccupa più di tanto ma anche nel suo caso la titolarità non è scontata. Chi invece sta decisamente meglio è Henrikh Mkhitaryan, primissimo candidato al fianco di Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu contro il Napoli.