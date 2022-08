Graziani: «Inter, sul portiere va fatta scelta ben definita! Con il Villarreal…»

L’Inter ha preso Onana a parametro zero ma Handanovic parte ancora favorito, nonostante anche con il Villarreal abbia messo in mostra i soliti problemi (vedi articolo). Secondo Ciccio Graziani – intervenuto nel corso di Microfono Aperto, sulle frequenze di Radio Sportiva – Inzaghi deve fare una scelta ben definita

SCELTA DIFFICILE – L’Inter ha acquistato André Onana ma il titolare rimane Samir Handanovic, almeno per ora. Secondo Ciccio Graziani, Simone Inzaghi deve rifletterci bene: «Primo portiere Inter? Devono decidere se dare ancora fiducia ad Handanovic e tenere Onana per farlo crescere bene senza dargli grandi responsabilità da subito o se fare il contrario. Cioè dare subito grande fiducia a Onana, anche perché è stato bloccato a gennaio quindi è stata una scelta molto ponderata. L’Inter si darebbe così l’opportunità di avere un secondo portiere con l’esperienza e la bravura di Handanovic. Non ho ancora visto le immagini della partita con il Villarreal, ma mi hanno raccontato che in alcuni momenti non è stato all’altezza della situazione. Anche lì va fatta una scelta scelta ben definita: dare fiducia a Onana o non lo so se andare ancora avanti con Handanovic ma sabato inizia la stagione e secondo me inizierà con il portiere titolare».