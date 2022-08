Lukaku in Inter-Villarreal: condizione e coinvolgimento da migliorare

Inter-Villarreal ha dato delle indicazioni da considerare su Lukaku. Il belga ha segnato e si è reso utile, ma ha mostrato una condizione da migliorare e un coinvolgimento nel gioco ancora insufficiente.

TRA I MIGLIORI – Lukaku non è certo stato il peggiore tra i nerazzurri nella sconfitta col Villarreal. Anzi, si può proprio dire che si è vista la sua bravura nel rendersi utile anche in una partita con diverse difficoltà. Il belga è riuscito a lasciare il segno, con un gol e una presenza offensiva che ha aiutato a creare altre occasioni. Tuttavia si è vista una versione di Lukaku ancora limitata. Che non basta.

RUOLO LIMITATO – In maglia Inter il belga ha abituato sì a segnare, ma non certo a limitarsi a quello. La sua vera forza è sempre stata la presenza nel gioco. Con movimenti incontro, palloni protetti, sponde, aperture, anche assist. Cose che si sono viste anche in questo pre campionato. Ma non col Villarreal. Contro gli spagnoli Lukaku ha giocato alto, più alto di tutti. Quasi da ideale riferimento centrale di un tridente. Con movimenti quasi esclusivamente in verticale, ad attaccare la profondità senza palla e abbassare la difesa avversaria. Non a caso ha segnato di testa, da un cross profondo di Gosens sul secondo palo. Ma sfruttato così il suo rendimento è inevitabilmente limitato.

CRESCITA NECESSARIA – I movimenti di Lukaku sono stati una scelta precisa di Inzaghi. E anche una condizione non ancora scintillante ha influito. Ma le indicazioni di Inter-Villarreal vanno colte. Giocando così il potenziale del belga e della squadra rimane inespresso. Bisogna coinvolgerlo, dargli palloni, farlo giocare anche in progressione con altri a tagliare senza palla, mettergli uomini attorno. Inserirlo nel gioco anche qualche metro più indietro rispetto all’area avversaria. Tenerlo sempre alto, lontano dal pallone e sfruttarlo in area avversaria può anche funzionare, ma per poco tempo. Poi lui per primo si intristisce. Inzaghi deve migliorare l’inserimento del suo numero novanta, con idee diverse.